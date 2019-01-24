Xiaomi Mi Mix 3 c адаптированной системой к 5G скоро будет в магазинах Европы

В мае этого года планируется старт продаж Xiaomi Mi Mix 3 5G за 45 тысяч рублей.

Китайская компания радует европейских фанатов новостью о том, что флагман Xiaomi Mi Mix 3 с адаптированной системой к 5G скоро будет в магазинах Европы. В этом году Всемирный конгресс по последним разработкам в сфере мобильного производства был посвящен, в частности, моделям складных телефонов и возможности адаптации смартфонов к 5G. Компания Xiaomi старается преуспевать за современными разработками и, как предполагается, новый флагман Mi Mix 3 будет оснащен системой 5G-связи.

По сути, это будет обычный, знакомый всем, Mi Mix 3, но с обновленным процессором Qualcomm Snapdragon 855 и модемом X50 5G.

Впервые представленная в Китае версия 5G Mi Mix 3 имеет тот же корпус, алюминиевый дизайн и внутренний функционал, разница будет лишь в процессоре. Xiaomi сотрудничает с несколькими операторами в Европе, чтобы вывести устройство на новый, не азиатский рынок. Компания сотрудничает с Orange, Sunrise, Telefonica, TIM и Vodafone. Ожидается, что смартфон начнут продавать в мае приблизительно за 599 евро (около 45 тысяч рублей).