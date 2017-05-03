Замглавы правительства РФ Виталий Мутко предложил вернуть медвытрезвители в России. В первую очередь он это связывает с грядущим чемпионатом мира по футболу.

Прежде всего Мутко объясняет свое предложение тем, что для гостей чемпионата мира по футболу необходимо обеспечить человеческие условия. Иностранных гостей необходимо содержать в надлежащих условиях.

Однако этот аргумент вызвал разногласия. Некоторые из депутатов напомнили, что у нас в стране пьют не только иностранные болельщики. По официальной статистике за 2016 год только легальной водки было выпито 966 миллионов литров. А есть еще и огромное множество другой алкогольной продукции.

В целом, предложение Мутко было поддержано. Депутаты признали необходимость медвытрезвителей в России. Они сделали акцент и на том, что это обязательно должно быть медицинское учреждение. Туда будут помещать пьяных для приведения их в нормальное адекватное состояние. Но ни в коем случае вытрезвители не должны стать местом наказания.

Как известно, медработники и врачи-наркологи выразили свое одобрение подобной инициативе депутатов по возвращению медвытрезвители в России.

Напомним, что в 2011 году все медвытрезвители были закрыты.