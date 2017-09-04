В России из-за нехватки женихов русские девушки выбирают китайцев

В России из-за нехватки женихов русские девушки предпочитают выбирать китайцев. Именно на таких международных знакомствах сосредоточилось брачное агентство в Хабаровске.

Елена, хозяйка одного такого агентства, недавно пригласила восьмерых женихов из Китая на смотрины. Возраст китайцев от 25 до 46 лет. Все женихи по условиям должны быть финансово обеспеченными.

Подобное предприятие Елена планировала чуть больше года. Такие брачные туры приобретают все большую популярность. Но позволить их могут себе не все. Так как стоят не малых денег.

Всем русским девушкам, которые участвуют в международных смотринах не более 35 лет. И даже незнание китайского языка не стало помехой. На встрече присутствовал переводчик, который помогал потенциальным женихам и невестам понять друг друга.

Причиной побудившей Елену к международным смотринам стала нехватка женихов в России. А в Китае мужчин больше, чем женщин. Так хозяйка брачного агентства решила помочь одиноким людям двух стран. Кроме того, по словам женщины, девушки из России считают китайских мужчин достойными кандидатами в мужья.

Год назад Елена уже устраивала сватовство для шести китайских мужчин. Пять из них нашли свою пару. Однако некоторые скептически рассматривают такой проект и считают, что проблему холостяков никак не решит.