В Москве в День города поженятся более 1800 пар

В московских ЗАГСах в День города ожидается наплыв молодоженов. Молодые люди уверены, что двойной праздник поможет сделать день рождения их семьи по-настоящему праздничным и запоминающимся. Ну а регистраторы, в свою очередь, в честь праздника тоже приготовили подарок для будущих женихов и невест.

Как рассказали в управлении ЗАГС столицы, в канун Дня города, 7 и 8 сентября, в Москве свой брак зарегистрируют более 1800 пар – это рекордное количество в нынешнем году. Регистраторы решили, что для них день бракосочетания должен стать особенным и подготовили специальную программу. Во время торжественных церемоний кроме традиционного Марша Мендельсона для молодоженов сыграют и гимн Москвы.

Интерес молодоженов к празднованию Дня города закономерен, считают чиновники. Ведь в эти дни площади и улицы города особенно нарядны, а это придает свадебным торжествам дополнительный незабываемый колорит. Поэтому женихи и невесты часто стараются приурочить свою свадьбу к различным праздникам. Например, у москвичей, кроме Дня города, особой популярностью пользуются Красная горка или день семьи, любви и верности.

Напомним, в США в штате Огайо состоялась двойная свадьба, невестами и женихами на которой стали две пары близнецов. В числе свадебных гостей также было немало близнецов, которые собрались на ежегодный фестиваль в городке Твинсбург.