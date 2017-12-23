Анна Седакова не постеснялась показаться без макияжа перед публикой. Снимки певицы появились в социальных сетях и взвали ажиотаж.

Анна Седакова является признанным секс-символом. Ее привыкли видеть безупречной с гладкой кожей и идеальным тоном лица. Однако на днях появилось видео, на котором звезда не постеснялась показаться без макияжа.

Произошло это в рамках проекта известного визажиста - Гоар Аветисян. Она продемонстрировала как из простой девушки можно сделать роскошную красавицу. Видео своего опыта она разместила в Instagram.

На Седаковой в начале видео нет абсолютно никакой косметики. Отсутствовал даже nude (естественный) макияж. Смелость певицы поразила всех. Пользователи Сети смогли убедиться, что у Анны существуют абсолютно естественные для всех недостатки кожи, которых она решила не стыдиться.