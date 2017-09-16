Из-за сбоев в работе почты омича обязали выплатить 15 млн рублей

Из-за сбоев в работе почты омича через суд обязали выплатить 15 млн. рублей. Однако мужчина об этом не знал, так как не получал повестки.

Омич, с которого требовали 15 млн. рублей, не приходил на заседания суда. Поэтому было решено вынести приговор заочно. Процесс прошел без участия ответчика.

Мужчина, узнав о случившемся, обратился в суд для обжалования приговора. Он заявил, что просто не знал о заседаниях. Никаких повесток и извещений он не получал. Было проведена проверка и выяснилось, что сотрудники почты, действительно, не выполнили свою работу. Заказное письмо не доставили адресату, так как в штате не было почтальона.

В декабре 2017 года суд постановил, чтобы омское отделение почты решило ситуацию с нехваткой кадров. На урегулирование вопроса выделено 15 дней.