Ольга Бузова снова оказалась под капельницей. Медики прибыли по вызову телеведущей и оказали ей необходимую помощь. Сейчас Ольга уже пришла в норму.

Ведущая телестройки «Дом-2» поделилась со своими подписчиками фото, на котором она находится под капельницей. Комментарии Бузова оставлять не стала. Поэтому фанатам оставалось только догадываться, что же случилось с Ольгой.

Немного ранее Бузова уже писала, что чувствует недомогание. И к тому же ей плохо душевно. Поклонники восприняли эти слова как тоску по отношениям с бывшим мужем.

По мнению большинства, звезда переутомилась. У нее плотный рабочий график, постоянный перелеты и смены часовых поясов. Это выведет из строя любого, тем более хрупкую девушку.

Однако нашлись и те, кто не посочувствовал положению ведущей. Некоторые пользователи социальной сети высказали свои догадки о том, что звезду «прокапывают» после алкогольного запоя. По их мнению, звезда любит злоупотребить спиртным.