Ольга Бузова опубликовала видео, где она попробовала сосиску Киркорова

Известная ведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в социальной сети видео, на котором она попробовала сосиску Киркорова.

Филипп Киркоров, как оказалось, провел ужин в одном из ресторанов Сочи вместе с Ольгой Бузовой. В это время в своем Instagram девушка опубликовала ролик, на котором она ест сосиску Филиппа. Они заявили, что еда была не очень вкусной, но сочной. Видео тут же разлетелось по интернету.

Стоит отметить, что поклонники артистов раскритиковали такое поведение. Многие решили, что Филипп и Ольга просто пиарятся за счет друг друга.

Напомним, что недавно в своем Instagram Ольга Бузова поделилась новостью о том, что скоро она откроет ресторан в центре Москвы.