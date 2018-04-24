Ольга Бузова приобрела квартиру в центре столицы для своего PR-менеджера

Известная телеведущая Ольга Бузова приобрела квартиру в центре Москвы для своего PR-менеджера. Об этом молодой человек сообщил в социальных сетях.

На свой день рождения PR-менеджер Ольги Бузовой получил от телезвезды довольно щедрый подарок: квартира на Цветном бульваре. Так же молодой человек отметил, что безгранично счастлив тому, что Ольга появилась в его жизни. Бузова призналась, что он больше, чем просто друг.

Многих поклонников Бузовой смутил факт такого подарка, так как, по словам артистки, она еще не может позволить себе личное жилье в Москве. В то время, как появлялись комментарии от подписчиков с вопросами на тему того, нет ли у Ольги романа с этим мужчиной.

Напомним, недавно в Сочи прошла премьера спектакля "Мужчина нарасхват", где Ольга попробовала себя в роли театральной актрисы. После мероприятия ей передали подарок от поклонников, который ее удивил: Бузовой подарили комплект детской одежды для ее ребенка.