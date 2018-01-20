Ольге Бузовой подарили набор одежды для ее ребенка

Поклонники преподнесли Ольге Бузовой неожиданный сюрприз: девушке подарили набор одежды для ее ребенка.

Недавно в Сочи состоялась премьера спектакля "Мужчина нарасхват", в котором была задействована Ольга Бузова. По окончанию театрального действа Ольге передали подарок от поклонников. Девушка очень удивилась, обнаружив в коробке детские вещи.

Ольга была крайне смущена. Она призналась, что не беременна. К тому же, по словам красавицы, она даже не состоит ни с кем в отношениях.

В социальных сетях многие почитатели творчества Бузовой продолжали поздравлять ее с ожиданием ребенка. Возможно, это началось после того, что кому-то показалось, что Ольга беременна. Хотя вполне вероятно, что звезде таким образом намекнули на то, что уже пришла пора подумать о создании семьи.

Напомним, не так давно Ольгу заметили с известным российским волейболистом Александром Волковым. Пару видели в ресторане. Полагают, что это было свидание.