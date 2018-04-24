Ольга Бузова заявила, что будет работать в "Дом-2" до 50 лет

Известная телеведущая заявила о том, что будет работать в "Дом-2" до тех пор, пока ей не исполнится 50 лет.

Девушка рассказала, что из-за плохой репутации скандального шоу многие издания отказываются с ней сотрудничать. Однако Бузова все равно не готова расставаться с проектом до 50 лет, как сама недавно заявила, даже при большой загруженности.

Сейчас на канале "ТНТ", который и транслирует "Дом-2" готовится к выпуску новое шоу. В конце будущего проекта Ольга выберет свою вторую половину.

Напомним, что недавно Ольге подарили большой набор одежды для ее ребенка.