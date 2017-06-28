Ольга Бузова избавилась от своих волос

Известная телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников: она избавилась от своих волос.

В своем микроблоге девушка опубликовала снимок с отдыха. На фотографии Ольга позирует уже без своих длинных прядей, которые недавно нарастила. По словам Ольги, теперь ее волосы отдохнут, а накрасила она лишь только одни брови. Подписчики Бузовой тут же начали отшучиваться, что она вслед за своим хорошим другом Филлипом Киркоровым решила повторить образ популярного рэпера Face. Нашлись и те, кто поощрил то, что Бузова стала выглядить более естественно, чем это было раньше.

Напомним, недавно выяснилось, что участник "Дома-2" изменял Ольге Бузовой. Роман Гриценко, который несколько месяцев ухаживал за телеведущей, прошел тест на детекторе лжи. В итоге оказалось, что весь период, когда он признавался в чувствах к Ольге, он успевал заводить романы с другими женщинами. Бузова отреагировала очень эмоционально и заявила, что в дальнейшем не хочет слышать имя этого человека и говорить о любви, которой никогда не было.