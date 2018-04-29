Выяснилось, что Рома Гриценко изменял Бузовой

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не хочет вспоминать о Роме Гриценко: парень ей изменял.

Это выяснилось после испытания Ромы детектором лжи. Несколько месяцев молодой человек старался привлечь внимания ведущей, активно за ней ухаживал. Ольга лишь присматривалась. Теперь детектор лжи показал, что у Ромы все это время были романы с другими женщинами. Ольга Бузова заявила, что больше не хочет слышать об этом человеке и о чувствах, которых нет. Многие зрители скандального реалити отметили, что Бузова отреагировала далеко не равнодушно.

Напомним, недавно Ольга Бузова приобрела квартиру в центре Москвы для своего PR-менеджера. Поклонника теледивы были недовольны, так как во всех интервью Ольга только и твердит, что еще не имеет возможности купить себе личное жилье в Москве. Подписчики обвинили Бузову во лжи, а так же они считают, что между ней и этим мужчиной завязались романтические отношения.