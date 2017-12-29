Поклонники Ольги Бузовой разочаровались ее формой

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова опубликовала фотографию с отдыха, где она позирует в купальнике. Поклонники теледивы разочаровались ее формой.

Ольга, которая всегда агитировала девушек заниматься собой, написала, что в этом году к лету похудеть она не успела. По словам Ольги, она «и так очень даже ничего». Вот только многие подписчики с этим не согласны. Поклонники Бузовой отметили, что она распустила себя и считают, что ведущая сейчас в ужасной форме.

Напомним, недавно стало известно, что Роман Гриценко, участник «Дома-2», изменял Ольге. Дело в том, что парень несколько месяцев активно ухаживал за девушкой. Однако детектор лжи показал, что Гриценко во время ухаживаний за Ольгой вел романы с другими женщинами. Бузова отреагировала эмоционально. Так же она добавила, что не хочет говорить об этом человеке и о чувствах, которых нет.