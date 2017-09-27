Участница "Дом-2" Елена Хромина собирается зарабатывать на портретах подписчиков

Участница "Дом-2" Елена Хромина собирается зарабатывать на портретах своих подписчиков. Об этом она сообщила в своем Instagram.

О художественном таланте блондинки известно уже давно. Очень часто в эфирах реалити-шоу она демонстрировала свои картины, а так же рисовала шаржи для своих коллег по цеху. Теперь Елена Хромина в социальной сети заявила, что в свободное время собирается рисовать портреты своих подписчиков для дополнительного заработка. Вот только конкретную сумму за свои работы девушка так и не назвала.

Поклонники девушки пришли в восторг от такой идеи художницы и уже нашлись те, кто с удовольствием заказал бы свой портрет у блондинки. Однако нашлись и те, кто усомнился в намерениях участницы "Дом-2". Большинство полагают, что таким образом девушка решила заработать определенную сумму, так и не нарисовав ни одной картины, а после этого просто уйти с проекта.

Напомним, что недавно ведущей проекта "Дом-2" Ольге Бузовой сделали неожиданный подарок. В Сочи после премьеры спектакля "Мужчина нарасхват", где Ольга принимала участие, поклонники передали ей набор детской одежды для ее будущего ребенка.