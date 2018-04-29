Лена Монро назвала Ольгу Бузову клоном Лолиты

Лена Монро, известный блогер, назвала Ольгу Бузовой после смены имиджа клоном Лолиты Милявской.

Известный блогер оценила новый образ телеведущей Ольги Бузовой. Девушка заявила, что ранее Ольга выглядела глупой блондинкой, а теперь стала похожа на молодую версию скандальной Лолиты Милявской. По мнению Монро, внешность Бузовой стала нелепой.

Лена Монро отметила, что хирургические операции, на которые Ольга потратила немало денег, не оправдали никаких надежд и звезда "Дома-2" теперь похожа на "пьющую женщину". К слову, блогер всегда заявляла о том, что считает хирургические вмешательства глупостью, потому что у каждой девушки есть своя фактура от природы.

Большинство подписчиков Лены Монро поддержали ее мнение. Однако нашлись те, кто посчитал, что Ольга сделала свой образ только лучше.

Напомним, что недавно Ольга Бузова купила квартиру в центре Москвы для своего PR-менеджера. Это возмутило ее поклонников, так как ранее телеведущая всегда говорила, что еще не имеет возможности приобрести личное жилье в столице. Многие подозревают ее и этого молодого человека в отношениях.