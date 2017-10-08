Ольга Рапунцель раскрыла имя своей дочери

Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель раскрыла имя своей новорожденной дочери.

За жизнью Ольги Рапунцель благодаря эфирам телешоу "Дом-2" следили миллионы людей. Теперь девушка наслаждается материнством. Она родила дочь от своего избранника Дмитрия Дмитренко. В своем Instagram она сделала трогательную публикацию, в которой обратилась к своей малышке. Подписчики тут же решили, что Ольга поделилась именем малютки. Дело в том, что в своем тексте Рапунцель написала одно слово с большой буквы - Любовь. Именно это стало почвой для догадок о том, что именно так зовут дочурку Ольги и Дмитрия.

Напомним, недавно известный блогер назвала ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову молодой копией Лолиты Милявской. Основанием для таких сравнений стали перемены в образе теледивы. Теперь она носит длинные темные волосы, а также за все время карьеры несколько раз изменила внешность с помощью хирургических операций.