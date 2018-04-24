Тигран и Юлия Салибековы, бывшие участники "Дома-2", удивили поклонников новым дуэтом.

Семейная пара уже давно не появляется на экранах, однако десятки тысяч людей следят за их жизнью с помощью социальных сетей и блогов. Недавно в Instagram Салибековы опубликовали видео, на котором они проводят время вместе в караоке-клубе. Юлия призналась подписчикам, что очень любит петь в дуэте с мужем. Поклонники пары положительно оценили этот творческий порыв и даже посоветовали "податься в шоу-биз вслед за Бузовой".

Напомним, что Ольга Бузова, ведущая шоу "Дом-2", недавно купила квартиру в центре Москвы на Цветном бульваре для своего PR-менеджера. Поклонники девушки были возмущены, так как до этого Ольга в своих интервью настаивала на том, что еще не может позволить купить личное жилье в столице. Многие приписали Бузовой роман с этим молодым человеком, однако она еще не высказывалась по этому поводу.