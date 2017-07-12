Ольга Бузова откроет свой ресторан в Москве

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова откроет свой первый ресторан в Москве. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам девушки, пока что в заведении идет ремонт, но уже через пару месяцев оно откроет свои двери для посетителей.

Певица уверяет, что меню будет состоять не только из вкусных и недорогих блюд, а еще и из полезных. Заведение будет носить название «BUZfood». Девушка добавила, что с ней работает команда профессионалов.

Напомним, недавно певица выпустила свою криптовалюту, которую назвала бузкоином.