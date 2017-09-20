12-летнему мальчику из Сирии подарили пожизненное членство в спортзале. Об этом извещает Daily News.

Подросток Мухаммет Халит стал беженцем. Сейчас он проживает на территории Турции. Сириец зарабатывает сам себе на жизнь. Он работает полировщиком обуви. Недавно его снимок в соцсети вызвал множество обсуждений. Мальчик на фото стоит на улице и смотрит через большое окно в спортзал.

Владелец, увидев фотоснимок, решил разыскать мальчика и предложить ему пожизненное членство в спортзале. Подросток из Сирии с радостью принял предложение. Он мечтает избавиться от лишнего веса и надеется, что тренировки помогут ему добиться нужного результата.