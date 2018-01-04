Кемеровчан возмущает образовавшаяся горка вместо лестницы

Кемеровчан возмущает образовавшаяся в одном из районов города горка вместо лестницы. Коммунальные службы бездействуют.

Одну из общественных лестниц в Кемерово настолько засыпало снегом, что местные любители покататься на ледянках и санках превратили склон в горку. Жители возмущены тем, что коммунальщики не предпринимают никаких мер по ликвидации несанкционированной снежной горки. Активисты города и борецы за справедливость негодуют по поводу сложившейся ситуации.

Кемеровчане утверждают, что сооружение опасно. Дети могут травмироваться о выступающие части лестницы. Кроме того, неподалеку расположена дорога.

К слову, рядом с этой лестницей-горкой в конце ноября местные ребята уже устраивали горку, но тогда ее быстро уничтожили.