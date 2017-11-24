Снеговик нарушил ПДД в Петербурге на проспекте Космонавтов. Об этом сообщила горожанка Аня в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Вчера утром в 7 часов девушке преградил дорогу большой снежный ком. Она сделала снимок и выложила его в Интернет. Фотографию она сопроводила комментарием, в котором точно описала местонахождение шарообразно скатанного снега.

Участники группы, где появилось фото, с шутками прокомментировали снимок. А снежный шар назвали снеговиком, который нарушает ПДД. Среди прочих были и такие высказывания: «Побег снеговика» (Николай), «Это из космоса привет!» (Алексей).

Откуда взялся так называем снеговик-нарушитель на улице Петербурга выяснить не удалось.