Исаак Калина: рейтинг учителей приведет к нездоровой конкуренции

В текущем году проект «Московская электронная школа» (МЭШ) должен стать основной образовательной темой в нашей стране. Как подчеркнул председатель комиссии Мосгордумы по образованию и глава депутатского объединения «Моя Москва» Антон Молев, к реализации этого проекта приступили в 2017-м г., а в 2018-м г. он вступит в активную фазу. По словам чиновника, в рамках проекта московские школы будут оснащены современным оборудованием, а учителям предоставят необходимую помощь. Фактически, можно говорить о создании виртуальной школы, которая будет функционировать параллельно с реальной. Об этом написало ИА REGNUM.

В свою очередь, руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина рассказал, что опытом МЭШ Москва намерена поделиться с другими субъектами РФ. Модерировать учебные материалы будут учителя, разработчики и внештатные сотрудники, в том числе студенты. Они будут следить за тем, какой контент размещается на платформе. Что касается предложения одного из столичных педагогов о создании рейтинга учителей, то к нему Исаак Калина отнесся отрицательно. По его мнению, каждый ученик должен считать, что ему передает знания лучший педагог.