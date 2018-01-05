В Ростове многодетный отец сто раз получил отказ в трудоустройстве

В Ростове многодетный отец, гражданин Таджикистана, сто раз получил отказ в официальном трудоустройстве за три года. Об этом сообщается на портале 161.ru.

30-летний Шухратджан уже три года пытается получить работу в Ростове. Однако ходит по замкнутому кругу. У мужчины нет гражданства России, поэтому ему отказывают в официальном оформлении трудового договора. А получить гражданство, соответственно, можно при наличии официальной работы. Ситуация складывается безвыходная.

Ждать помощи мужчине неоткуда. Он женился на русской девушке Насте. После этого от него отвернулись все родственники. Родные Анастасии тоже не поняли девушку и отказали в поддержке. Между тем, у пары уже родилось три дочки. Многодетный отец готов взяться за любую работу. Он встал на учет в центр занятости. Но это не решило ситуацию. За три года Шухратджан получил около ста раз отказ в трудоустройстве.

Брак с гражданкой РФ тоже не мог решить проблему. Чтобы получить вид на жительство, мужчине необходимо иметь 75 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Они экономят на всем. Не покупают одежду. На Новый год у них не было даже елки.

Семья пытается решить вопрос через все возможные инстанции. Но помочь никто не может. Чтобы хоть как-то прокормить семью, многодетный отец подрабатывает нелегально на стройках.