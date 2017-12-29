Родителей в Британии призвали покупать своим детям секс-игрушки. С таким предложением выступила редактор издания Metro.co.uk Эллен Скотт.

Женщина опубликовала заметку о том, что было бы правильно наказывать родителей, которые не сексуализировали своих детей. Для реализации этой задачи, по мнению Скотт, отлично подойдут секс-игрушки. Она считает, что родители должны объяснять своим детям все прелести секса, а также знакомить их со способами «самоудовлетворения». В пример Эллен Скотт приводит вибрирующее фаллическое приспособление. Его, по мнению автора статьи, можно дарить девочкам на день рождение или другой праздник.

Публикация вызвала массу критики. Из-за этого в данный момент статью нельзя просмотреть. Однако ажиотаж вокруг странного предложения родителям Британии не утихает.