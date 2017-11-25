В Челябинске сделали елочные игрушки из мусора

В Челябинске дети сделали елочные игрушки из мусора. Поделки подарили чиновникам.

В рамках областного конкурса «Подарки для елки» челябинским детям предлагалось смастерить самостоятельно елочные игрушки и новогодние поделки. Обязательным условием состязания стало использование вторсырья в качестве материала.

Таким образом организаторы конкурса попытались привлечь внимание к проблемам экологии. Конкурс должен показать детям, как можно заботиться о природе и беречь ее ресурсы.

Публике были продемонстрированы елочные украшения из пластиковых бутылок, спичечных коробков, газет, ниток и других бытовых отходах.

Всего в конкурсе приняли участие более 2,5 тысяч детей. Их мастерство и фантазия приятно порадовали. Часть игрушек подарили чиновникам. Другая часть украсила елки на улицах города Челябинска.