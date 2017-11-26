Турция не планирует участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение»

Турция заявила, что появление на сцене «бородатых мужчин в женском платье» может морально навредить детям, в связи с чем они не могут транслировать музыкальный конкурс «Евровидение».

Турция начала свой бойкот против музыкального конкурса еще в 2013 году, они тогда начали сомневаться в системе голосования. Сейчас к этой причине добавилась проблема морального вреда для детей.

«Турция не планирует принимать участие в музыкальном конкурсе, пока там выступают исполнители, которые вызывают смущение и противоречивые чувства у нашего народа», - сказал гендиректор канала TRT Ибрагим Эрен.

На конкурсе «Евровидение 2018» победительницей стала израильская певица Нетта с композицией Toy. Участница от Израиля одержала уверенную победу набрав 317 очков по итогам голосования.