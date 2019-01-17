На «Евровидении-2019» Россию будет представлять Сергей Лазарев

На конкурс «Евровидение», который в этом году примет у себя Израиль, город Тель-Авив, поедет представлять Россию, как и предполагалось ранее некоторыми представителями СМИ – певец Сергей Лазарев.

Как известно, Сергей Лазарев – знаменитый отечественный исполнитель – и пытался покорить конкурс «Евровидение» в 2016 году, и занял третье место по средствам голосования зрителей.

Детали о выборе артиста еще не известны, сообщается, что 9 февраля в одной из телепередач на главных каналах будут раскрыты подробности.

Ранее, по результатам состоявшейся жеребьевки выяснилось, что Россия на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нынешнем году будет выступать во втором полуфинале 16 мая. Полуфиналы шоу состоятся 14, 16 и 18-го мая.

Напомним, что аналогичным образом певец Дима Билан в 2006 году взял второе место на межнациональном конкурсе и через 2 года снова отправился покорять «Евровидение-2008» и принес победу стране.