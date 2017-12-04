Нетта Барзилай едва не скатилась с лестницы на Евровидении

Израильтянка Нетта Барзилай, которая стала победительницей Евровидения – 2018, вполне могла остаться без своей победы в результате падения с лестницы. Видео этого инцидента недавно выложили в Youtube.

Выиграв полуфинал, певица спускалась со сцены по лестнице за кулисами. В какой-то момент она решила поприветствовать свою группу поддержки, отпустила перила и оступилась. Избежать серьезной травмы Нетте помог мужчина из ее команды, который буквально поймал девушку внизу лестницы и не дал ей упасть.

В комментарии к видео автор ролика называет случившееся кошмаром любой модели или певицы, но отмечает мужество и присутствие духа израильской исполнительницы.

Напомним, в ночь на 13 мая в Лиссабоне прошел финал песенного конкурса «Евровидение». Наибольшее количество баллов по итогам голосования жюри и зрителей получила 25-летняя Нетта Барзилай из Израиля с песней Тоу (игрушка).

Евровидение – международный музыкальный конкурс, который проводится с 1956 года под эгидой Европейского вещательного союза. В разные годы его победителями становились АВВА и Teach-In, Селион Дион и Тото Кутуньо.