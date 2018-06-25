Нетту Барзилай могут лишить победы в Евровидении из-за подозрений в плагиате

Нетта Барзилай может лишиться своей победы на Евровидении - звукозаписывающая компания Universal Music Group заподозрила создателей ее победной песни в плагиате.

Студия заявила, что часть композиции Toy, с которой израильтянка выиграла конкурс в этом году, слишком уж сильно похожа на песню Seven Nation Army, которую исполняет группа White Stripes. Чтобы подтвердить либо опровергнуть свои подозрения, Universal Music направила претензии создателям песни – победительницы.

Если факт плагиата подтвердится, сообщают западные СМИ, Барзилай лишат победы, а Израиль не сможет принимать Евровидение в 2019 году.

Напомним, Европейский вещательный союз напомнил об аполитичности Евровидения и выступил против того, чтобы конкурс проводился в Иерусалиме. Причиной этого назван неоднозначный статус города, который вызвал многолетний конфликт между Палестиной и Израилем. В Израиле официально заявили, что будут придерживаться правил, установленных организатором конкурса, однако место проведения будущего Евровидения пока так и не известно.