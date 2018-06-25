Израиль может остаться без «Евровидения» из-за неуплаты залога

Неуплата обязательного взноса может лишить Израиль права на проведение «Евровидения – 2019» и нивелировать таким образом все конфликты, разгорающиеся вокруг конкурса в последнее время.

Как сообщили израильские СМИ, глава национальной корпорации общественного вещания страны Гиль Омер обратился с письмом к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и призвал правительство выделить 12 миллионов долларов на уплату обязательного гарантийного взноса организатору «Евровидения» - Европейскому вещательному союзу. Без этой выплаты, подчеркнул Омер, страна лишится права проводить конкурс. Первоначально Израиль должен был выплатить EBU средства до 1 августа. Однако по просьбе оргкомитета дедлайн был отодвинут на две недели – до 14 августа.

По информации СМИ, ранее корпорация предоставляла правительству бюджет на организацию песенного конкурса. Однако кабинет не хочет выделять средства из бюджета страны из-за разницы в затратах и ожидаемой прибыли, а также из опасений потерять залог, если конкурс в Израиле все же не состоится.

Напомним, скандалы вокруг проведения «Евровидения – 2019» начались буквально сразу же после победы израильтянки Нетты Барзилай в Лиссабоне в мае этого года. Самый громкий был связан с предполагаемым проведением конкурса в Иерусалиме. Однако после решительных возражений со стороны организатора конкурса и негативного резонанса среди стран-участниц официальный Израиль заявил о готовности соблюдать правила EBU и исключить Иерусалим из списка городов – претендентов.

Кроме того, резонанс вызвала информация компании Universal Music, которая обвинила авторов победной песни Нетты Барзилай в плагиате.