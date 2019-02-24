«Евровидения-2019» стало причиной скандала в Израиле

Израильские раввины не довольны тем, что прохождение «Евровидения-2019» будет проходить в шаббат, что приведет к невыполнению религиозных планов верующих. Поведение организаторов конкурса раввины назвали злостным надругательством над иудеями.

Проблема в том, что завершение конкурса «Евровидения-2019» приходится на субботу, время когда все евреи должны соблюдать шаббат, что подразумевает запрет на любую работу в этот день. Израиль очень серьезно относится к выполнению религиозных традиций и ритуалов. Как заявляют корреспонденты, данная преграда стала началом больших религиозных, а также политических скандалов.

Раввины Израиля выступили против того, что учредители заставляют трудиться местных работников в субботу, что противоречит религиозным канонам и создает угрозу всем еврейским жителям Святой земли.

Израильское министерство труда выдало две тысячи официальных свидетельств, которые разрешают работать в шаббат в период проведения конкурса «Евровидения-2019». Это единственный орган Израиля, в силах которого возможно выдача таких документов.

Как заявляет политический деятель Израиля Нетаньяху, конкурс проходит по международным правилам, которые были обговорены ранее и что конкурс контролируется международной корпорацией, а не израильским правительством.