Израиль стал популярным отдыхом у россиян в этом году

«Российская ассоциация туроператоров» выяснила причины такого потока россиян в Израиль. Причиной тому послужило, как оказалось, огромное и разнообразное количество исторических и религиозных достопримечательностей города.

Кроме этого, доказано, что каждый второй россиянин, побывавший на «Земле Обетованной» возвращается туда во второй раз. Кроме этого в Израиле у российских туристов пользуются большим спросом «оздоровительные программы» проводимые в Мёртвом Море.

В январе этого года, Израиль посетило более 35-ти тысяч туристов из России, а это в свою очередь, почти на 60% больше, чем за прошлый год. Ожидается что, количество российских туристов будет расти ещё больше, в связи с проведением в Израиле «Евровидения».