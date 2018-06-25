Решено: «Евровидение -2019» состоится в Тель-Авиве

Долгие перипетии вокруг места проведения песенного конкурса в будущем году завершились. Из «образцовых заявок» городов – претендентов организаторы выбрали второй по величине израильский город Тель-Авив.

Как рассказал исполнительный директор конкурса Джон Ола Санд, за право провести конкурс боролись также Эйлат и Иерусалим. Но организаторы решили, что именно Тель-Авив обладает наилучшими возможностями для проведения масштабного «живого» песенного конкурса. В результате было решено, что главной площадкой станет международный центр Expo Tel Aviv. Полуфиналы должны пройти 14 и 16 мая 2019 года. Финал намечен на 18 мая.

Напомним, изначально премьер страны Биньямин Нетаньяху анонсировал проведение «Евровидения» в Иерусалиме. Однако такое решение вызвало скандал – Израиль обвинили в политической подоплеке, некоторые страны заявили, что откажутся от участия в конкурсе. В результате Европейский вещательный союз, позиционирующий конкурс вне политики, пригрозил лишить Израиль права принимать «Евровидение».

Кроме того, проведение конкурса в еврейском государстве оказывалось под вопросом и по другим причинам. Сначала стало известно, что Universal Music подозревает победительницу этого года Нетту Барзилай и ее авторов в плагиате. Позже сообщалось, что национальная телерадиокомпания Израиля не могла найти деньги на обязательный страховой взнос, который должна была выплатить организаторам конкурса.