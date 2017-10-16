В Израиле назвали четверку претендентов на проведение «Евровидения»

Израиль готов отказаться от намерения проводить «Евровидение» - 2019 в Иерусалиме. Ссылаясь на источники в правительстве, израильские СМИ сообщают, что новой столицей конкурса с большой вероятностью все же станет Тель-Авив. Хотя на данный момент рассматривается список из четырех городов – претендентов.

Право принимать у себя «Евровидение» могут получить Хайфа, Тель-Авив, Эйлат либо Иерусалим. Однако из-за политизированности ситуации вокруг Иерусалима этот город вряд ли будет выбран в качестве песенной столицы фестиваля. Кроме того, местные СМИ ссылаются на свои источники и говорят, что всем необходимым требованиям Европейского вещательного союза (EBU), который и проводит «Евровидение», из названной четверки более всего соответствует именно Тель-Авив.

Напомним, скандал вокруг места проведения «Евровидения» в следующем году разгорелся буквально через несколько дней после победы израильтянки Нетты Барзилай на конкурсе в Португалии. Поздравляя певицу, премьер страны Биньямин Нетаньяху назвал местом встречи в следующем году Иерусалим. Однако в оргкомитете конкурса призвали музыкальных фанатов не торопиться покупать билеты на конкурс 2019 года, а следить за официальными сообщениями EBU.

А все из-за статуса Восточного Иерусалима, который остается главным камнем преткновения в палестино-израильском конфликте. EBU не хочет политизации песенного конкурса, поэтому там однозначно дали понять, что в Иерусалиме конкурс невозможен. В свою очередь, в израильском правительстве есть силы, которые так же упорно занимают прямо противоположную позицию. Так, министр культуры и спорта страны Мири Регев категорично давала понять, что если «Евровидение» не состоится в Иерусалиме, то он не состоится ни в одном другом израильском городе.

Ситуация накалилась еще больше, когда по решению администрации Дональда Трампа посольство США переехало в Иерусалим. Недавно официальные власти Израиля в лице премьера Нетаньяху официально заявили, что страна будет соблюдать правила EBU, а власти не станут вмешиваться в подготовку конкурса.