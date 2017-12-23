В Екатеринбурге демон попал на фото

В Екатеринбурге демон попал в объектив камеры. Фото с его изображением специалисты разместили в Интернет.

В одном из зданий Екатеринбурга, где находятся офисы, демона удалось запечатлеть на фото. На изображении четко видны очертания лица существа из потустороннего мира. На голове демона можно рассмотреть рога.

Изображение невозможно спутать с бликами или налетом пыли. Также отчетливо видно, что это не рисунок на стене или какое-либо другое световое явление.

Фото было предоставлено специалистам на экспертизу. Они подтвердили подлинность фотографии. И опровергли предположения о том, что это монтаж. Также они не обнаружили следов применения спецэффектов.

Даже после вынесенного вердикта о подлинности фото. Многие пользователи соцсетей выражают свой скепсис. Но также нашлось много защитников. Некоторые люди утверждают, что им лично приходилось сталкиваться с демоническими силами.

Почему демон предпочел проявить себя именно в этом здании Екатеринбурга, остается загадкой.