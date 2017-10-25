Аэрофлот не простил хамства «гламурного быдла» и обратится в суд

В Аэрофлоте официально заявили о намерении взыскать с супруги Андрея Аршавина Алисы Казьминой расходы, которые понесла авиакомпания из-за полуторачасовой задержки.

Случившаяся задержка рейса SU1946, следовавшего 6 января из Москвы в Алматы, была вызвана деструктивным поведением жены российского футболиста. Из-за скандала с ее участием на борту самолета в Шереметьево, командир воздушного судна принял решение о снятии дебоширки с самолета.

В авиакомпании пояснили, что намерены потребовать возмещения издержек, которые включают расходы на повторное обслуживание самолета в аэропорту (буксировка воздушного судна, подача трапа и выгрузка багажа) и перерасход авиатоплива.

В Аэрофлоте заявили, что считают поведение кабинного экипажа, участвовавшего в скандале с Аршавиной, корректным, а его действия – полностью соответствующим инструкциям. Представители перевозчика подчеркнули, что безопасность полетов является для Аэрофлота абсолютным приоритетом и любые попытки нарушения правил поведения на борту будут жестко пресекаться.