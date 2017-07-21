Специально для Путина жительница Ивановской области создала икону. Образ Божьей матери должен оберегать резидента и страну.

Пенсионерка из Кинешмы Ивановской области Надежда Горбачева создала своими руками икону для президента. Иконическое изображение «Нерушимая стена» было вышито еще два года назад. Однако женщина не может самостоятельно передать икону Путину. Поэтому она просит помочь ей в этом деле.

Икона, по словам жительницы Ивановской области, должна оберегать каждый дом и особенно Кремль. Пенсионерка верит в единство нашего народа. Сохранить успехи и стабильность страны, которых достиг действующий глава государства, поможет уникальная икона.

Надежда Горбачева утверждает, что икону необходимо передавать в дальнейшем следующим президентам страны, чтобы она и дальше оберегала Россию.

Вышивает иконы пенсионерка уже больше десяти лет. Каждая из ее работ отличается детальной и кропотливой проработкой всех элементов.