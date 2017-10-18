Игорный дом для престарелых: пенсионеры в Германии нарушают закон

Пенсионеры в Германии нарушают закон. Власти обвинили их в организации игорного дома для престарелых.

Власти Кельна обвинили местный дом престарелых в содержании казино. Под этим они имели ввиду безобидную еженедельную игру в лото.

Сначала развлечение пенсионеров было постановлено прекратить. Однако потом игру решили узаконить. Теперь пенсионерам велели получать специальную лицензию, если они желают играть.

В доме престарелых каждую неделю проводится игра в лото. Призом является коробка конфет. Управляющий учреждением сообщает, что был изумлен, когда узнал, что их обвиняют в организации подпольного казино.

Власти пошли навстречу пенсионерам. Лото в городе приравнено к категории «мелких лотерей». Поэтому дому престарелых будет легче получить лицензию. Однако действует она в течение трех месяцев. Далее ее необходимо снова продлевать.