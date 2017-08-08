Депутат предложил запретить реалити-шоу «Дом-2»

Российский депутат Виталий Милонов предложил запретить реалити-шоу «Дом-2». Он выразил свое мнение на тот счет, что телепроект оказывает только негативное влияние на зрителей.

Депутат Госдумы выступил с предложением о запрете выпуска «Дома-2» на телеэкранах страны. Это шоу, считает Милонов, разрушает все традиционные ценности, и в первую очередь семейные.

Вместо скандального шоу депутат предлагает транслировать полезные передачи. Например, кулинарные или плотницкие проекты.

Парламентарий уверен, что телепроект, на котором участники строят любовь, ничему не научит. Он наоборот является антипримером, как не стоит вести супружескую жизнь. По мнению Милонова, реалити-шоу «Дом-2» призывает жить под девизом «бери от жизни все».

Телепроект имеет скандальную репутацию. Многие уже неоднократно выступали с предложением, которое звучало подобным образом. Однако рейтинги телестройки по-прежнему остаются на высоком уровне.