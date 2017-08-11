В Челнах воруют видеорегистраторы из маршруток. Найти преступников пока не удается.

В связи с участившимися авариями на дорогах с участием общественного транспорта, власти города обязали оснастить все транспортные средства видеорегистраторами (причем не только снимающими ситуацию на дороге, но и внутри маршрутного транспорта).

Но новые видеокамеры стали пропадать из салонов маршруток. Они обычно устанавливаются в задней части транспорта.

Владельцы предприятий маршрутных перевозок в Челнах жалуются на жителей города. Оборудование, по их словам, не дешевое. Сейчас разрабатываются меры, которые позволят сохранить видеорегистраторы в маршрутках.