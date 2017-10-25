В поликлинике Барнаула внедрили японскую технологию управления. Практику кайдзен стали использовать в детской поликлинике №2.

Для того, чтобы решить текущие проблемы, руководство медучреждения приняло решение о внедрении японских технологий управления предприятиями.

В основе кайдзен лежат процессы непрерывного самосовершенствования. На общественном стенде в поликлинике разместили листы, на которых все желающие могут записать существующие проблемы в учреждении, а также пути их решения. Здесь же можно будет отследить статус выполнения задачи.

Так, в поликлинике Барнаула смогут получить конструктивную критику и объективно оценивать качество оказываемых услуг.

На стенде уже появились первые записи. Посетители оценили по достоинству идею внедрения японской технологии. Однако будет ли она работать - покажет время.