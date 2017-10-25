В больнице Мордовии женщина со сломанной ногой ползком добиралась к кабинету травматолога

В мордовской поликлинике 70-летней бабушке с переломом ноги пришлось ползком добираться до кабинета травматолога, который в расположен на третьем этаже.

Как сообщил телеграм-канал Mash, старушка сломала себе лодыжку, оступившись на улице. В поликлинике оказалось, что для наложения гипса ей нужно самостоятельно забраться на третий этаж в кабинет травматолога. При этом лифт в лечебном учреждении не работал.

В результате женщина была вынуждена подниматься по лестнице фактически ползком. Правда, по пути ее увидели другие пациенты и помогли старушке. А вот обратно, уже с загипсованной ногой, ей пришлось спускаться самостоятельно.

Заведующая поликлиникой утверждает, что лифт в здании сломался накануне и его просто не успели отремонтировать. Правда, это вряд ли объясняет, почему на время ремонта нельзя было перенести прием такого специфического врача, как травматолог, на первый этаж.