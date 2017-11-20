Британка провела двое суток в сломанном лифте

50-летняя сотрудница Центра образования взрослых в Кенте 3 мая была на обычной рабочей смене. Лифт, в котором ехала женщина, неожиданно остановился. 50-летняя британка не взяла с собой мобильный телефон и оказалась в ловушке.

Женщине пришлось провести в неисправном лифте два последующих дня, пока её семья не подняла тревогу. Родственники связались с полицией только в воскресенье днём, 5 мая. Сотрудники органов охраны правопорядка начали немедленные поиски. Пропавшую британку обнаружили в тот же вечер. Офицеры вручную открыли лифт и освободили женщину. Спасённая не жаловалась на плохое самочувствие, однако, в качестве меры предосторожности, её доставили в местную больницу. Впоследствии женщине потребовалась помощь психологов.

Руководитель отдела охраны здоровья и безопасности Кента был проинформирован об этом инциденте. Совет заявил, что сразу же начал расследование происшествия вместе с администрацией Центра образования взрослых. Женщине оказывается всевозможная поддержка.