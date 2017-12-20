В подарок от магазина шоколад с личинками получила британка Габриелла Ортутай-Хьюс. Об этом сообщает издание The Mirror.

Британка как обычно сделала заказ в магазине. Однако ей не смогли выдать мясо нужного размера. Женщине принесли извинения. В качестве компенсации презентовали шоколадные конфеты. Габриелла согласилась принять дар.

Дома с детьми она съела несколько кусочков шоколадных сладостей. Но в какой-то момент обнаружила выползающую личинку из-под конфеты.

Испорченный продукт она сфотографировала и выложила на странице магазина в Facebook. Фото она сопроводила комментарием, в котором выражала свое негодование. Ей не удалось приобрести необходимую говяжью вырезку к праздничному ужину по случаю Рождества, к тому же и в очереди отстояла полтора часа.

На состояние здоровья после угощения с личинками британка не пожаловалась. Но инцидент ее очень огорчил.

В супермаркете заявили, что по данному факту будут проводить расследование.