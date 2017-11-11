Послание умершей бабушки британка зафиксировала в звуковом тату. Изображение передано в виде звуковой волны.

Жительница Британии была очень близка со своей бабушкой. Однако когда женщина училась в старшей школе, ее родственница умерла. Единственное, что осталось после нее, это послание на голосовой почте. В нем бабушка поздравляет свою внучку с днем рождения.

Британка решила перенести это сообщение себе на тело. Татуировка набита в виде звуковой волны. Воспроизвести ее можно с помощью специального приложения на смартфоне.

Необходимо отметить особую заслугу тату-мастера. Работа выполнена качественно и на высшем уровне.

Сама татуировка набита около сердца. Так британка ощущает, что бабушка находится ближе к ней. А когда женщине начинает скучать, то обязательно прослушивает сообщение умершей.