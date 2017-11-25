В Англии ветеринар пытался продать чужую кошку через Facebook. Животное он оценил в £50.

Жительница Англии обратилась в ветеринарную клинику, чтобы обследовать свою кошку. Там женщине сказали, что животное страдает от серьезного заболевания. На лечение нужна крупная сумма денег. Дорогостоящие процедуры и лекарственные препараты оказались не по карману англичанке. В связи с этим она была вынуждена подписать отказ от питомца.

Однако через некоторое время женщина увидела в социальной сети Facebook объявление о продаже своей кошки. Некий мужчина предлагал приобрести абсолютно здоровое животное за 50 фунтов стерлингов. Также он пояснил, что прежние хозяева отказались от кошки.

Англичанка обратилась в клинку, чтобы ей вернули кошку. Но получила отказ. Тогда жительница Англии написала ходатайство в Facebook. После этого домашнее животное было возвращено хозяйке. А в ветеринарной клинике принесли свои извинения.