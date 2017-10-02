Новый кроссовер Lifan X70 доберётся до российского рынка к весне

Представители китайской марки Lifan сообщили, что начнут продавать новый кроссовер X70 на российском авторынке уже весной текущего года. Примечательно, что автомобиль заменит в модельном ряду компании X60.

Новый Lifan X70 в длину достигает 4 390 мм, его ширина равна 1 820 мм, а высота - 1 715 мм. Расстояние между осями кроссовера составляет 2 620 мм, а дорожный просвет равен 196 мм. Спереди на новинку установили подвеску «Макферсон», а сзади - многорычажную. По периметру нижней части кузова автомобиля разместилась пластиковая защита. Багажный отсек модели вмещает до 419 литров груза, а при сложенных сидениях заднего ряда вместительность увеличивается до 1 988 литров.

Под капотом Lifan X70 нашёл место 2,0-литровый мотор с четырьмя цилиндрами. Отдача бензинового двигателя, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором, составляет 136 лошадиных сил. При этом трансмиссия передаёт тягу исключительно на переднюю ось колёс.

К сожалению, пока китайская компания не стала озвучивать рублёвые цены на новинку. Отметим, что ключевым конкурентом Lifan X70 в России станет Hyundai Creta с ценником от 799 900 рублей.