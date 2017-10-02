В Пекине представят новую версию Lifan Solano

Китайская автомобилестроительная компания Lifan привезет на мотор-шоу в Пекине новую версию своего седана Lifan Solano II. На домашнем рынке новинка называется Lifan 650.

Теперь поднебесный автопроизводитель снабдил свою новинку полностью электрическим мотором, параметры которого пока засекречены. Следует сказать, что прежняя версия Lifan 620 EV получила 82-сильный электроагрегат и комплект производительных аккумуляторов. Дальность хода машины составляет 155 км, а предельная скорость достигла 120 км/ч.

В РФ электрокар не прибудет, но отечественные автомобилисты могут заказать у дилеров новый Lifan Solano II. Его оснастили 1,8-литровым 125-сильным бензиновым мотором, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП и вариатором.

Функциональный список седана представлен обогревом передних кресел, задним парктроником, фирменной мультимедийной установкой с сенсорным дисплеем и камерой заднего обзора. За Lifan Solano II нового поколения россияне выложат от 636 900 рублей.