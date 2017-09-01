В Волгограде появилась лестница в никуда. Необычный «арт-объект» появился в городе и волнует умы местных жителей.

25 января один из волгоградцев обнаружил интересную лестницу. Она ведет в никуда. На улице поперек основания одной лестницы расположилась другая. В конце пути также встретится только тупик. Поэтому фактически пользоваться ей невозможно.

Данная конструкция находится на улице Козловской. Мужчина запечатлел абсурдность на фото и опубликовал в соцсети.

Многие высказались, что думали о таких историях, как об анекдотичных, и что такого в реальности не бывает. Однако лестница в никуда позабавила волгоградцев и подняла им настроение. Хотя тайну ее создания никто так и не разгадал.